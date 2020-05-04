Türk bayrağını çalanlara hapis kararı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen olay şöyle gelişmişti; Şüpheliler H.M ve H.Y. bir kamu binası önünde gönderde asılı olan iki Türk bayrağı olduğunu fark etti. Asker eğlencesinde kullanmak için bayrakların ipini keserek yanlarına alan iki kafadar olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bayrakların çalındığını fark eden görgü tanıkları emniyet güçlerine haber vermiş olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalanmıştı.

'BAYRAKLARI GÖRÜNCE DAYANAMADIK'

Bayrakları gördüklerinde asker eğlencesi sırasında kullanmak için gönderden indirdiklerini ifade eden H.M ve H.Y, yeğenlerinin asker eğlencesi olduğunu bu nedenle bayrakları gördüklerinde dayanamadıklarını ifade etmişlerdi. Motosikletle gittikleri sırada polisler tarafından durdurulduğunu belirten şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmişti.

3'ER YIL HAPİS CEZASI

Olay saati hırsızlık yapılan kamu kuruluşunda görevli bulunan F.V. polis merkezinde verdiği ifadesinde yaşanan olaya ilişkin herhangi bir şikâyeti bulunmadığını ifade etti. Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarından bulunan eşyayı çalma suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan 2 şüpheli üzerine atılı suçu işledikleri sabit görülerek 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.