Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU TALEBİ: E devlet ekranı ve Hayat eve sığar uygulaması ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maskeler nereden alınır?

SMS KODU TALEBİ: E devlet ekranı ve Hayat eve sığar uygulaması ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maskeler nereden alınır?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle alınan tedbirlerden biri de vatandaşlara dağıtımı olmuştu. Haftalardır e devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü haricindeki vatandaş bedava maskelerini eczanelerden temin edebiliyor. Bu kapsamda konuya dair birçok detay ise internet aracılığı ile araştırılmaya devam ederken bu uygulamadan yararlanmak isteyenler "Ücretsiz maske başvurusu nereden ve nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz gün konuya ilişkin gelen son dakika haberine göre; İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada dağıtıma olan yoğun ilgi nedeniyle alınan kararda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla ile SSK'lı kişilerin maskelerinin çalıştıkları iş yerleri tarafından temin edilmesine karar verilmişti. Buna göre; Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maskeler nereden alınır? E devlet başvuru ekranı, SMS kodu, sipariş sorgulama ve tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 07:50 ABONE OL
ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU TALEBİ: E devlet ekranı ve Hayat eve sığar uygulaması ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maskeler nereden alınır?

başvurusu ile ilgili olarak gün içerisinde binlerce kişi internet aracılığı ile araştırmalarını sürdürürken öte yandan ülke genelinde vatandaşlardan herhangi bir ücret talep etmeksizin dağıtılan bu maskelerin başvuru süreci ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Bu kapsamda kişilerin e devlet ücretsiz maske başvurusu ekranı üzerinden kendilerine ayrılan bölümdeki bilgileri doldurmaları gerekirken bu işlem sonrasında ise cep telefonlarına gelecek olan SMS kodu ile beraber kendi ikametlerine en yakın eczaneye başvurmaları yeterli oluyor. Konuyla ilişkin olarak vatandaşlar detaylı bilgi sahibi olabilmek adına SMS kodu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? Sorularına doğru ve güncel yanıtı arıyor. Buna göre; Eczaneden bedava maske nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ücretsiz maske SMS kodu ile başvuru sorgulama ve sipariş takibi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her gün binlerce kişi e devlet sistemi ile ücretsiz maske başvurusu yapmaya devam ederken öte yandan maskeyi ne zaman temin edebileceklerini ve diğer tüm detayları da internet aracılığı ile araştırıyorlar. Buna göre; e devlet ekranı ile yapılan başvuru sonucunda kişiler eczanelerden maskelerini SMS kodu ile temin ediyor.

ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU NASIL ALINIR, NE ZAMAN GELİR? E DEVLET BAŞVURU EKRANI VE PTT SİPARİŞ TAKİBİ!

Ücretsiz maske başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu eczaneden siparişin temin edilebilmesini sağlıyor. Her vatandaşa 5 adet maskenin dağıtıldığı biliniyor.

İşte diğer detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÜCRETSİZ MASKE SMS KODU TALEBİ: E devlet ekranı ve Hayat eve sığar uygulaması ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maskeler nereden alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA