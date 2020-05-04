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Ümraniye'de ekmek kuyruğundaki kadınlar birbirlerine girdi

Ümraniye'de şoke eden görüntü! Ekmek kuyruğuna giren 3 kadın bilinmeyen bir sebeple tartıştı ve koronavirüsü de sosyal mesafeyi de unutup saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Bir vatandaş kavgayı ayırmak istese de oldukça zorlandı. Çevredekiler olup biteni şaşkın bakışlarla izledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:19 ABONE OL
Ümraniye'de ekmek kuyruğundaki kadınlar birbirlerine girdi

Ümraniye'de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirlerine saldırması da dikkat çekti.

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ŞAŞKINLIK İÇİNDE İZLEDİLER

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi. Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti. Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti. Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti. Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Ümraniye'de ekmek kuyruğundaki kadınlar birbirlerine girdi
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