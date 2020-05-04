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Usulsüz yollarla balık avlayanlara şok ceza

'da usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişiye 32 bin 683 lira ceza uygulandı. Şahıslara ait araçta yapılan aramada, 1 şişme bot, 200 kilogram sazan ve 2 bin metre ağ ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:28 ABONE OL
Usulsüz yollarla balık avlayanlara şok ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Düzce'den gelerek İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Seben Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle dönem dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Şahıslara ait araçta yapılan aramada, 1 şişme bot, 200 kilogram sazan ve 2 bin metre ağ ele geçirildi.

Usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan avlanma yasağı kararı ile Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet, dönem dışı avlanmak ve Karayolları ve Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 32 bin 683 lira para cezası uygulandı.

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Usulsüz yollarla balık avlayanlara şok ceza
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