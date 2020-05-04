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Uygunsuz içeriğe tokadı!

Uydu üzerinden yayın yapan Genç logolu televizyon kanalı SMS yolu ile arkadaş bulmaya yönelik yayın yapınca harekete geçti. RTÜK tarafından uyarılan kanal uyarıları dikkate almayınca bu kez lisansını kaybetti. Lisans iptaline rağmen yayın yapmaya devam edince de şirket yöneticileri hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 15:26 ABONE OL
Uygunsuz içeriğe RTÜK tokadı!

İstanbul merkezli yayın yapan EMC Radyo Televizyon ve Telekomünikasyon Yayınları şirketine bağlı Genç logolu televizyon kanalının SMS yolu ile arkadaş olmaya yönelik yayın yaptığı tespit edildi. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygunsuz içerikli yayın yapan televizyona verilen cezalar yerine getirilmeyince bu kez kanalın lisansı iptal edilerek sorumluları hakkında dava açıldı.


Yönetim Kurulu Başkanı Adalet A.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Adalet A. ve Genel Müdürü Fethi D. hakkında RTÜK'ün suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi. İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan EMC isimli Radyo ve TV şirketi ve Genç logolu kuruluş hakkında idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

YAYINLARI KESMEDİLER, ÜSTÜNE ÜSTLÜK DEVAM ETTİLER

Kanalın SMS yoluyla arkadaş olmaya yönelik yayın yaptığı gerekçesi ile yaptırım uygulandığı, ancak aynı ihlalin bir yıl içerisinde çok kez tekrarlandığı belirtildi. Kanala yönelik bu kez 10 gün süreyle yayının durdurulması cezası verildiği, ancak kuruma ibraz edilmesine karşın yayının durdurulmadığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, söz konusu yayınlara da devam edildiği ifade edildi.

YARGILANACAKLAR

Bu nedenle şüpheliler hakkında '6112 sayılı yasanın 33/1 maddesine aykırılık' suçu kapsamında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Uygunsuz içeriğe RTÜK tokadı!
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