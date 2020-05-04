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Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi

Yeni tip korona virüse karşı Edirne'de "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 40 yaşındaki "Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 15:56 ABONE OL
Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanarak 16 gün tedavi gören ve "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 40 yaşındaki Bülent Taştan'ın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Taştan, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

"DOKTORLARIMIZDAN, PERSONELLERİMİZDEN, TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALLAH RAZI OLSUN"
Hastanede 33 günlük tedavisinin 16 gününü yoğun bakım servisinde geçiren ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Taştan, "Hocam bütün doktorlara, sağlık çalışanlarına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu zor günümde yanımda oldunuz. Herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin" dedi.
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Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı, plazma tedavisi ile Kovid-19'u yendi
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