Dış ve iç hatlar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kaldırıldı mı?

Salgına dair alınan tedbirler çerçevesinde uçak seferlerinin askıya alınması ile beraber; "yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Virüsün yayılımını engellemek amacıyla uygulanan bu kısıtlama ilgili kurumlarda yapılan son dakika açıklaması ile vatandaşlara duyurulmuştu. Çeşitli amaçlar doğrultusunda farklı bir ülkeye veya şehre gitmesi gereken vatandaşlar ülkemizde salgına karşı alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını oldukça merak ediyor. Buna göre; Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak? Konuyla ilişkin tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde!

YURT DIŞI VE YURT İÇİ UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama ile beraber "Dış hatlar ne zaman açılacak?" merak ediliyor. Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarının askıya alınmasına dair yaptığı açıklamada tüm dış hat seferlerinin salgın nedeniyle durdurulduğunu ve bu durumun ise 20 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. Peki, yeni bir gelişme yaşandı mı? İşte tüm son dakika haberleri!