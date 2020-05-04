Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dış ve iç hatlar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kaldırıldı mı?

Dış ve iç hatlar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, kaldırıldı mı?

Artık küresel anlamda bir salgın haline gelerek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren uçuş seferlerinin askıya alındığı haberi olarak duyurulmuştu. Bu çerçevede yurt dışında veya şehirler arası seyahat etmesi gereken binlerce vatandaş "Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, Uçak seferleri ne zaman başlayacak?" Sorularına internet aracılığı ile yanıt araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları konuya ilişkin detaylı olarak bir açıklama yaparken bu durumun salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, yurt dışı uçuşlarına ara verildiğini bildirerek bu nedenle de uçuşların askıya alındığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre; Yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış ve iç hatlar ne zaman açılacak? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi derlediğimiz haberimizde tüm son dakika gelişmelerini ve açıklamalarını da takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 09:49 ABONE OL
Dış ve iç hatlar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kaldırıldı mı?

Salgına dair alınan tedbirler çerçevesinde uçak seferlerinin askıya alınması ile beraber; "yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Virüsün yayılımını engellemek amacıyla uygulanan bu kısıtlama ilgili kurumlarda yapılan açıklaması ile vatandaşlara duyurulmuştu. Çeşitli amaçlar doğrultusunda farklı bir ülkeye veya şehre gitmesi gereken vatandaşlar ülkemizde salgına karşı alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını oldukça merak ediyor. Buna göre; Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hatlar ne zaman açılacak? Konuyla ilişkin tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde!

YURT DIŞI VE YURT İÇİ UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama ile beraber "Dış hatlar ne zaman açılacak?" merak ediliyor. Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarının askıya alınmasına dair yaptığı açıklamada tüm dış hat seferlerinin salgın nedeniyle durdurulduğunu ve bu durumun ise 20 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. Peki, yeni bir gelişme yaşandı mı? İşte tüm son dakika haberleri!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dış ve iç hatlar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kaldırıldı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA