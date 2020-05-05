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19 Mayıs’ta olacak mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre AVM'ler ve berberler 11 Mayıs itibariyle açılacak. Hafta sonu ise sürüyor. Vatandaşlar ? Bu soru son günlerde vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öye ki; geçtiğimiz resmi bayramlarda (23 Nisan ve 1 Mayıs) sokağa çıkma yasağı hafta sonu ile birleştirip 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hayata geçirilmişti. 19 Mayıs resmi tatilde sokağa çıkma yasağı hakkındaki gelişmeleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:11 ABONE OL
19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ülkemizde corona virüs vaka sayısı ve ölüm oranında düşüşler görülmesinden sonra normalleşme süreci de başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin genel sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda belli saatlerde dışarı çıkıp hava alması konusunda bilgilendirme yapıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Trabzon gibi 30 büyükşehir ve Zonguldak şehrinde devam edecek. 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor, bu noktada 16 ve 17 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olacak, 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı olur mu?

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerisiyle uzun süredir hafta sonları büyükşehirler ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasağı hafta sonları devam edeceği açıklanırken 19 Mayıs Salı gününün de resmi tatil olması nedeniyle dışarıda yoğunluk olması endişesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Buna göre 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Pazartesi, 19 Mayıs Salı birleştirilerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir. Aynı şekilde 18 Mayıs Pazartesi devre dışı kalıp sokağa çıkma yasağı hafta sonu ve Salı günününden ibaret de olabilir.

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19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu?
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