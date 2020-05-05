Akılalmaz olayda 18 yaşındaki genç, 2 kuzeni bir gün arayla bıçakladı

Olay, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi 5505 sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Burhan Ç., (18) ve Hasan T., arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Burhan Ç., Hasan T.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan T., tedavisinin ardından taburcu edildi. Bugün akşam saatlerinde yaraladığı kişinin evinin önüne gelen Burhan Ç., ile arkadaşları Hasan T.'nin ailesiyle tartışmaya başladı. Burada yaşanan tartışmada bir anda kavgaya dönüşünce Burhan Ç., yanında getirdiği döner bıçağı ile bu defa Hasan T.'nin kuzeni olan Yusuf T.'ye saldırarak elinden yaralayarak kaçtı. Sonrasında ise aile üyeleri sokağa çıkarak taşkınlık yapmaya başlayınca bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığı sakinleştirmek için müdahalede bulundu. Ancak öfkeli aile üyeleri sakinleşmeyince bu defa devreye çevik kuvvet girdi. Olay yerine gelen çevik kuvvet kalabalığı sakinleştirerek evlerine girmeleri konusunda ikna etti.





KUZENLERİ BİR GÜN ARAYLA BIÇAKLAYAN ŞAHIS FAZLA KAÇAMADI

Olayda elinden yaralanan Yusuf T., ise ambulansla diğer kuzeni gibi Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dün yaşanan bıçaklama olayından sonra kaçan Burhan Ç.'nin bu gece gerçekleştirdiği olaydan sonraki kaçışı ise fazla uzun sürmedi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kuzenleri bir gün arayla bıçaklayıp kaçan Burhan Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Burhan Ç.'nin olayı neden gerçekleştirdiği konusunda net bir bilgiye ulaşılamazken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.