Antalya'da aranan 2 zanlı yakalandı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "özel belgede sahtecilik", "basit yaralama", "dolandırıcılık", "ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 1500 lira cezası bulunan M.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ayrıca zanlının "dolandırıcılık" suçlarından 7 aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

Öte yandan hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası olan R.E. de Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Zanlının, "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak", "askeri ceza kanununa muhalefet", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından 3 arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.