Ardahan 10 bin ağaçla yemyeşil olacak

Bakanlığın 'Geleceğe Nefes Fidan' dikme projesi kapsamında ağaç dikme seferberliği 81 ilin tamamında uygulamaya kondu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in büyük destek verdiği kampanya vatandaşlar da tam not verdi. Ardahan Belediyesi'nin yaptığı başvuruyu genel müdürlüğe ileten ve tahsisin çıkmasına destek olan Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşile ne kadar önem verdiğini hepimiz yakından biliyoruz. Orman Bakanımız, genel müdürümüzün talimatları çerçevesinde Erzurum Bölge Müdürlüğü olarak tüm illere, bölgenin iklim şartlarında yetişebilecek tahsisler yaptık. Son baharda tahsisler devam edecek. Hem Ardahan'ın içerisine hem de köylerinin daha yeşil olması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
KURA NEHRİ, DAHA YEŞİL OLACAKDaha yeşil bir Ardahan için yola çıktıklarını belirten Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Talebimizi karşılayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya'ya, Ardahan halkı adına teşekkür ediyorum. Sadece Ardahan değil, ilin köylerinde de ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.