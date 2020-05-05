Ardahan 10 bin ağaçla yemyeşil olacak

Bakanlığın 'Geleceğe Nefes Fidan' dikme projesi kapsamında ağaç dikme seferberliği 81 ilin tamamında uygulamaya kondu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in büyük destek verdiği kampanya vatandaşlar da tam not verdi. Ardahan Belediyesi'nin yaptığı başvuruyu genel müdürlüğe ileten ve tahsisin çıkmasına destek olan Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşile ne kadar önem verdiğini hepimiz yakından biliyoruz. Orman Bakanımız, genel müdürümüzün talimatları çerçevesinde Erzurum Bölge Müdürlüğü olarak tüm illere, bölgenin iklim şartlarında yetişebilecek tahsisler yaptık. Son baharda tahsisler devam edecek. Hem Ardahan'ın içerisine hem de köylerinin daha yeşil olması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.





KURA NEHRİ, DAHA YEŞİL OLACAK

Daha yeşil bir Ardahan için yola çıktıklarını belirten Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Talebimizi karşılayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya'ya, Ardahan halkı adına teşekkür ediyorum. Sadece Ardahan değil, ilin köylerinde de ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.Hanak ilçemizin Börk Köyü'nde önceki gün bin 200 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Diğer köylerde de bu çalışmayı sonbaharda yapacağız. Şehrin dört bir yanında yürüttüğü yeşillendirme çalışmalarına tarihi Ardahan Kalesi'ni de dahil ettik. Ardahan'ın şehir içinde en büyük eksiklerinden bir tanesi de yeşilimiz ve ağacımız az, oysaki biz yeşil, ağaç ve toprak cennetiyiz, insan elinin değdiği yerde biraz yeşil azalıyor. Mayıs ayı sonuna kadar elimizdeki fidanların tümünü Ardahan'ımızın muhtelif yerlerine ekeceğiz.Çalışma yaptığımız alan peyzaj alanımız. Buradaki yolu araç trafiğine kapatacağız çünkü hiçbir yere gitmiyor bu yol. Sadece yeşilimizi işgal ediyor bu yol. Sadece bisiklet ve yürüyüş yolu olarak planladık. Kura rekreasyon alanı SERKA destekli olarak bir ay içerisinde ihaleye çıkacağız. Bizler mevsimsel olarak gecikmememiz için bir an önce fidanlarımızı toprakla buluşması için çalışıyoruz. Ardahan'da her yeri yeşil yapacağız" dedi.