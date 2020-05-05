Askerlik terhis son dakika haberi: Askerlik terhis tarihleri belli oldu mu? Kasım celbi ne zaman terhis olacak?

Corona virüsü sebebiyle pek çok alanda yapılan kısıtlamalar, önümüzde dönemde kaldırılmaya başlanacak. Başkan Erdoğan, dün yaptığı son dakika açıklamasında bu kısıtlamaların kaldırılacağı tarihleri açıkladı. Normalleşme sürecinde elen alınan konulardan bir tanesi de Kasım celbi askerlerin terhis işlemleri ve yeni dönemde askere alınacak yükümlülerin celp tarihleri. Uzun süredir merak edilen "Kasım celbi ne zaman terhis olacak?" sorusu yanıt bulurken yeni dönemde askere alınacaklar ile ilgili tarihler de araştırılıyor. İşte terhis işlemleri ne zaman başlayacak konusunda merak edilen detaylara ilişkin son dakika haberi…

KASIM CELBİ NE ZAMAN TERHİS OLACAK?

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.