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’ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri açışı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Türkiye’de corona virüs salgınının görülmesinin ardından, alınan önlemler kapsamında pek çok kurum ve kuruluş geçici süreliğine kapatılma kararı alınmıştı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye’deki alışveriş merkezleri de kapatılma kararı alınan yerler arasında bulunmuştu. Yeni tip corona virüsü COVİD-19’a karşı mücadele kapsamında geçtiğimiz kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağı bilgisini vermişti. Normalleşmenin ilk adımı alışveriş merkezleri ile birlikte olacak. Hal böyle olunca gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında ‘’ler ne zaman açılacak, bu ay açılıyor mu?’ yer alıyor. Konuyla alakalı güncel bilgiler AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş’tan geldi. Altaş, uygulamanın kademeli olarak başlayacağını vurgularken, undan sonra alışveriş merkezlerinde sıkı tedbirlerin başlayacağının sinyallerini de verdi. Peki, AVM’ler ne zaman açılacak? Haziran ayında alışveriş merkezleri açılır mı? AVM’lerin açılacağı tarih belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:30 ABONE OL
AVM’ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri açışı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Yeni tip corona virüse karşı mücadele tüm yurtta devam ederken, normalleşmenin ilk adımı olarak 'lerin kademeli olarak açılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda AVM açılış tarihi ile ilgili bilgiler vermişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle geçici olarak kapatılan alışverişler merkezlerinin ne zaman açılacağına ilişkin AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan güncel bilgiler geldi. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak, Haziran ayında açılacak mı? Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse alışveriş merkezleri normalleşme kapsamında açılmaya başlayacak. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK? AVM AÇILI TARİHİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. AVM'ler 11 Mayıs 2020 tarihinde açılacak...

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AVM’ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri açışı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
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