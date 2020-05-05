AVM’ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri açışı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Yeni tip corona virüse karşı mücadele tüm yurtta devam ederken, normalleşmenin ilk adımı olarak AVM'lerin kademeli olarak açılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda AVM açılış tarihi ile ilgili bilgiler vermişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle geçici olarak kapatılan alışverişler merkezlerinin ne zaman açılacağına ilişkin AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan güncel bilgiler geldi. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak, Haziran ayında açılacak mı? Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse alışveriş merkezleri normalleşme kapsamında açılmaya başlayacak. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK? AVM AÇILI TARİHİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. AVM'ler 11 Mayıs 2020 tarihinde açılacak...