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işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu?

Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından normalleşme sürecine ilişkin atılacak adımlar açıklandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle birlikte şu an birliklerinde olan askerlerin terhis tarihleri ile işlemlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Bedelli askerlik yükümlüleri tarafından merak beklenen tarihler, Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bedelli askerlik ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 5.5.2020 11:56 ABONE OL
Bedelli askerlik işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu?

işlemleri ne zaman başlayacak? Uzun süredir merak edilen bedelli askerlik tarihleri ve işlemlerine ilişkin detaylar, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından yaptığı son dakika açıklamasında, bedelli askerlik işlemlerinin başlayacağı tarihi belirtti. Bedelli askerlik celp işlemleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

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Bedelli askerlik işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu?
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