Boşandığı kocasını sırtından bıçakladı

Antalya'da, 28 yaşındaki Seda İ., bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi İbrahim Güvenç'i (30) kendisini darp ettiği gerekçesiyle sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Güvenç hastaneye kaldırıldı. Olay dün sabah 09.40 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan İbrahim Güvenç, sabah işten geldiği sırada Seda İ. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Güvenç eşini darp etti. Bunun üzerine Seda İ. eline aldığı ekmek bıçağı ile İbrahim Güvenç'i sırtından bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, sırtından bıçaklanan yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, suç aleti bıçağa el koydu. Görgü tanıkları, ifadelerinde bıçağın kanepede unutulması sonucu kazayla battığını söyledi. Ancak polis evdekileri tek tek çapraz sorguya aldı. Üst komşunun "Eşi ile kavga ediyorlardı" demesi üzerine olayı Seda İ.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis araştırma yaparken evde olmayan Seda İ.'nin kan bulaşan elbiselerini değiştirdikten sonra eve geldiği öğrenildi. Polislere, "Burada ne olmuş?" diyerek olaydan haberi yokmuş gibi davranmaya çalışan Seda İ. gözaltına alındı.