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açıldı mı? Camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak?

Dünkü kararlar sonrası açıldı mı? Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ’de kısmi olarak kontrol altına alınmış durumda. Bu nedenle alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilirken, normalleşme süreci de resmi olarak başladı. Dün yapılan kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Peki, camiler açıldı mı ve corona virüsü nedeniyle kapatılan camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak? Haberimizde, dün alınan kabine toplantısı kararları ve camiler açıldı mı sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 14:33 ABONE OL
Camiler açıldı mı? Camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak?

Camilerde cemaatle ibadet corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılmıştı. Ülkemizde, corona virüsü vaka sayısı ve durumu kritik olan hasta sayısı ciddi düzeyde azalmaya başladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı yaptığı açıklamalarda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Peki, resmi açıklama var mı ve camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak belli oldu mu?

CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ BAŞLADI MI? CAMİLER AÇILDI MI?

İşte, dün alınan kabine toplantısı kararları ve açıldı mı sorusunun cevabı…

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Camiler açıldı mı? Camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak?
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