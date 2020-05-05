Camiler açıldı mı? Camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak?

Camilerde cemaatle ibadet corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılmıştı. Ülkemizde, corona virüsü vaka sayısı ve durumu kritik olan hasta sayısı ciddi düzeyde azalmaya başladı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı yaptığı açıklamalarda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Peki, resmi açıklama var mı ve camilerde cemaatle ibadet ne zaman başlayacak belli oldu mu?

CAMİLERDE CEMAATLE NAMAZ BAŞLADI MI? CAMİLER AÇILDI MI?

İşte, dün alınan kabine toplantısı kararları ve camiler açıldı mı sorusunun cevabı…