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Haberler Yaşam Haberleri Elon Musk kimdir, kaç yaşında? Space X, Tesla Motors ve Pay Pal’ın kurucusu Elon Musk nereli? İşte biyografisi…

kimdir, ? Space X, Motors ve ’ın kurucusu Elon Musk nereli? İşte biyografisi…

Space X, Motors ve gibi dünya çapında şirketlerde kurucu ve kurucu ortak ünvanlarıyla yer alan ile ilgili detaylar arama motorlarında Elon Musk kimdir, , nereli? şeklinde sorularla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarını sürdürüyorlar. Uzaya insan seyahati ile ilgili çalışmalarıyla da bilinen Musk’ın kim olduğuyla ilgili olarak kaç yaşında ve nereli olduğu bilgilerini içeriğimizde detaylı şekilde bulabilirsiniz. İşte biyografisi...

Giriş Tarihi: 5.5.2020 20:21 ABONE OL
Elon Musk kimdir, kaç yaşında? Space X, Tesla Motors ve Pay Pal’ın kurucusu Elon Musk nereli? İşte biyografisi…

Dünya çapında marka haline gelen Space X, Tesla Motors ve Pay Pal şirketlerinin kurucu ve kurucu ortağı pozisyonunda yer alan Elon Musk ile ilgili bilgiler vatandaşlarımızca merak edilerek arama motorlarında Elon Musk kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularıyla araştırılmaya devam ediyor. Uzaya insan seyahati ve uzay bilimiyle ilgili pek çok çalışma ve tasarısı olan Musk ile ilgili bu başlık altında Elon Musk'ın kim olduğu ile birlikte yaşı ve nereli olduğu bilgilerini de bulabileceksiniz. İşte tüm bilgiler…

ELON MUSK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?


Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimci. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır...

İşte diğer ayrıntılar...

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Elon Musk kimdir, kaç yaşında? Space X, Tesla Motors ve Pay Pal’ın kurucusu Elon Musk nereli? İşte biyografisi…
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