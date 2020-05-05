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En güzel Günü mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve yeni

Bahar bayramı olarak bilinen Günü, Hz. Hızır ve İlyas peygamberin bir araya geldikleri gün olarak değerlendiriliyor. Her sene çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan bahar bayramı bu sene evlerde kutlanacak. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal medyada eşe, dosta ve yakın arkadaşa ‘’ mesajları ve sözleri’’ göndermeye başladı. Doğanın uyanışı ve baharın bayramı olarak bugünde sizlerde sevdiklerine 2020 Resimli ve yeni gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizde, en seçkin ve özel olarak hazırlanan ve sözleri yer alıyor. İşte, eşe, dosta ve yakın arkadaşınıza SMS, Whatsapp ve Faceboook aracılığıyla göndermek isteyeceğiniz Hıdırellez Günü mesajları, sözleri…

Giriş Tarihi: 5.5.2020 16:09 ABONE OL
En güzel Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve yeni Hıdırellez kutlama mesajları

Baharın karşılanması anlamına gelen Günü mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türklerin Orta Asya'dan bu yana sürdürdüğü Hıdırellez bu yıl da geldi çattı. Doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak nitelendirilen bugünde eşe, dosta ve akrabaya atacağınız en güzel mesajları ve sözleri onları mutlu edecek. Sosyal medyada ünlüler bahar bayramı mesajlarını birbirlerine göndermeye başladı. Haberimizde, 2020 Resimli ve yeni Hıdırellez kutlama mesajlarını ve kısa uzun sözlerini derledik. İşte, Hıdırellez Günü resimli mesajları ve sözleri!

HIDIRELLEZ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 2020 HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI

Tarih boyunca süregelen Hıdırellez Günü mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Türkiye'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. İşte, Whatsapp, SMS ve Facebook aracılığıyla gönderebileceğiniz kısa, uzun ve resimli , sözleri…

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En güzel Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri! 2020 Resimli ve yeni Hıdırellez kutlama mesajları
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