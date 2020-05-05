Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Teravih kılınışı anlatımı!

Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız bu dönemde corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar camilere gidemiyor. Hal böyle olunca bu ayın en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazını evlerinde kılıyorlar. Camilerde cemaatle kılınmayan teravih namazı kılınışı da birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Buna göre; Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır ve kaç rekattır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı kılınışı vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Buna göre; corona virüsü sebebiyle camilerde cemaatle kılınamayan teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İşte teravih namazı kılınışı...