Tüm islam aleminin en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Müslümanlar sosyal hayatlarını devam ettirirken oruç ibadetini de zarara uğratmamaları önem teşkil ediyor. Gün içerisinde en çok sorulan soruların başında ise '' Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?'' Geliyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, su içmenin zamanının iyi bilinmesi gerekiyor. Peki Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi?

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Oruçlu kimsenin ezan okunurken su içmesi orucunu zedeler. Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi? Sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…