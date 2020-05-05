Filmleri aratmayan milyonluk soygun

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir soygun gerçekleştirildi. Kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi, girdikleri kargo şirketinden 236 bin euro (1.8 milyon lira) ve 140 bin dolar (980 bin lira) çaldı. Şüphelilerden biri yakalandı. Filmleri aratmayan hırsızlık olayı, iddiaya göre şöyle meydana geldi. Muhammed E. ve Husam H., Fatih'te Libya'ya yönelik kargo işiyle uğraşıyordu.Daha önceden bir takım havale ve kendisine Libya'dan yapılan gönderiden dolayı kargo sahiplerinin yaptığı işten haberdar olan şüpheli Mesut A. kargo şirketini soymak için diğer şüpheliler Hamza A., Mazlum B., Rıdvan B. ve Yiğitcan B. ile plan yaptı. Plan çerçevesinde şüpheli Mesut A., kargo şirketinin bulunduğu mahalleye giderek olay yerindeki kişi sayısı ve tenhalık hakkında arkadaşlarına bilgi aktardı. Çay ocağında bekleyen diğer 4 şüpheli, Mesut A.'dan gelen haberle kargo şirketine polis tanıtım kartı göstererek girdi. Kargo sahiplerinden kimlik ve oturum izni belgelerini isteyen şüpheliler, uyuşturucu ticareti ihbarı aldıklarını ve arama yapacaklarını söyledi.Şüphelilerden bir kısmı, güvenlik kameralarının görüntülerini yok etmek için kayıt cihazını sökerken bir kısmı da şirkette bulunan yüksek miktarda dövizi çantalara doldurdu. İki şüpheli motosikletle, diğer iki şüpheli ise araçla olay yerinden uzaklaştı. Araca yetişemeyen Hamza A. ise koşarak kaçmaya çalışırken kargo sahipleri ve vatandaşlar tarafından ele geçirildi. Tutuklanan Hamza A. ile aranan 4 şüpheli hakkında 22.5 yıl hapis istendi.