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kampanyası fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları için Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı yap!

Geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan ve büyük rağbet gören fidan bağışı kampanyası yeniden başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı için 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceğini ve her birine sağlık çalışanlarının adının verileceğini duyurdu. Yaşanan bu durum üzerine, 'Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl yapılır, katılım nasıl sağlanır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Geleceğe Nefes Ol projesi fidan dikme kampanyasına nasıl katılım sağlanır, katılım belgesi nereden alınır? İşte, 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları için Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı başvurusu...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 12:19 Son Güncelleme: 5.5.2020 07:24 ABONE OL
Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları için Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı yap!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları kurulduğunu ve 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceğini açıkladı. Pakdemirli, dikilecek olan fidanlara sağlık çalışanlarının isminin verileceğini de belirtti. Yaşanan bu durum üzerine, kampanyası fidan bağışı başvurusu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın sonlarında olan Geleceğe Nefes Seferbirliği kampanyası yoğun başvuru almış ve 14 milyona yakın fidan sahiplenilmişti.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından, fidan dikme kampanyasına başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar 'Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl fidan bağışı yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

GELECEĞE NEFES OL PROJESİ BAŞVURU YAP

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı başvurusu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları için Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı yap!
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