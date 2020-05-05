Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Hal böyle olunca, hafta sonu gelmeden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve önemli bilgiler vermişti. Peki, hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları…

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı hakkında da bilgi verdi.

Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile hastalık taşıyıcısı olma ihtimalleri bulunan 20 yaş altına getirdikleri sokağa çıkma sınırlamasının, salgının yayılmasını ciddi oranda engellediğini vurgulayan Erdoğan, büyükşehirler ile Zonguldak'ta uygulanan hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma sınırlandırmasının salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu söyledi.

İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: