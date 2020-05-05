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Resimli 2020 Günü kutlama mesajları! En güzel, kısa, uzun ve sözleri seçenekleri

Mayıs ayına girmemizle birlikte baharı müjdeleyen Günü yurdun dört bir yanında heyecanla karşılanıyor. Her yıl Mayıs ayına denk gelen Orta Asya Türk geleneklerine hem de İslamiyet inancına dayanan ve sözleriyle anlam buluyor. Geçmişten günümüze kutlanan bugün pek çok kültürde bahar bayramı olarak nitelendiriliyor. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın dostunuza, akrabanıza ve sevdiklerinize kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan 2020 ve kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. İşte 2020 en güzel ve resimli ve sözleri

Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:23 Son Güncelleme: 5.5.2020 11:29 ABONE OL
Resimli 2020 Hıdırellez Günü kutlama mesajları! En güzel, kısa, uzun Hıdırellez mesajları ve sözleri seçenekleri

Doğa ve insan sevgisinin ön plana çıktığı Günü mesajları ve sözleriyle anlam buluyor. Her yıl Mayıs ayında farklı kültürde bambaşka şekillerde kutlanan bugünde sevdiklerinize en güzel mesajları ve sözleri atarak onları mutlu edebilirsiniz. Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Küresel çapta baharın gelişini temsil eden Hıdırellez kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor.

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE KISA UZUN SÖZLERİ

Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılan Hıdırellez Günü kutlama mesajları sosyal medyada rağbet görmeye başladı. İşte en eski tarihlerden beri gelen ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan ve anlam dolu sözler…

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Resimli 2020 Hıdırellez Günü kutlama mesajları! En güzel, kısa, uzun Hıdırellez mesajları ve sözleri seçenekleri
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