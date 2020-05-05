Resimli 2020 Hıdırellez Günü kutlama mesajları! En güzel, kısa, uzun Hıdırellez mesajları ve sözleri seçenekleri

Doğa ve insan sevgisinin ön plana çıktığı Hıdırellez Günü mesajları ve sözleriyle anlam buluyor. Her yıl Mayıs ayında farklı kültürde bambaşka şekillerde kutlanan bugünde sevdiklerinize en güzel mesajları ve sözleri atarak onları mutlu edebilirsiniz. Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Küresel çapta baharın gelişini temsil eden Hıdırellez kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor.

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE KISA UZUN SÖZLERİ

Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılan Hıdırellez Günü kutlama mesajları sosyal medyada rağbet görmeye başladı. İşte en eski tarihlerden beri gelen ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan Hıdırellez Günü mesajları ve anlam dolu sözler…