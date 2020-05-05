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ne zaman? nasıl yapılır, dilek nasıl tutulur?

Baharın bayramı olarak kutlanan ve bol bereketli gün anlamına gelen ne zaman? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dünyada farklı kültürlerde nesilden nesile aktarılan bugünde dilek duası büyük önem taşıyor. Bugünün akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir. Klasikleşen geleneklerde gül dallarına paralar asılır yada boş cüzdan bırakılarak bereket ve bolluk getireceğine inanılır. Peki 2020 , hangi gün kutlanıyor? nasıl yapılır, dilek nasıl tutulur?

Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:51 ABONE OL
Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez duası nasıl yapılır, dilek nasıl tutulur?

Mayıs ayına girmemizle birlikte baharın müjdecisi doğanın uyanışı anlamlarına gelen Günü kutlanmaya başlanıyor. Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olarak görülen bugün Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Farklı kültür ve inanışlarda ise ağaca dilek duası asılarak yapılır. Dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Peki Hızır ile İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ? Hıdırellez'de nasıl dilek tutulur, duası nasıl yapılır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? HIDIRELLEZ DİLEK VE DUASI NASIL YAPILIR?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez tarihi merak ediliyor. Hıdırellez bayramında insanlar ateş yakıp dileklerini tutarak üç kere atlar, gül ağaçlarına dileklerini resim ile çizip asıyorlar. Buna göre; Hıdırellez dilek ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez ne zaman kutlanır?

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Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez duası nasıl yapılır, dilek nasıl tutulur?
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