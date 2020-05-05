Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Hıdırellez anlam ve önemi nedir?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bahar bayramı olarak nitelendirilen Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ateş yakılarak ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek kutlanılan bu tarihte birçok farklı inanışa sahne olsa da ortak amacı baharın gelişini kutlamak oluyor. Her yıl farklı şekillerde kutlanan bu özel gün bu sene corona virüsü tedbirleri kapsamında evlerden yapılacak. Müslümanlar tarafından Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Bahar mevsiminin geldiğinin göstergesi olarak tanımlanan Hıdırellez anlam ve önemi nedir?

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Baharın gelişiyle anlam kazanan ve çeşitli yöresel etkinliklerle kutlanan Hıdırellez nedir, neden kutlanır sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, Hıdırellez nedir, anlam ve önemi nedir gibi soruların yanıtlarına ulaşabilir bugünün tarihçesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.