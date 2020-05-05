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nedir, neden kutlanır? nedir?

Baharı müjdeleyen ve bol bereketli gün anlamına gelen Günü kutlamaları başladı. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında bu seneki kutlamalar evden yapılıyor. Orta Asya'dan bu yana Türklerin kutladığı şenlikler sosyal medyada mesajlar ve anlam dolu sözlerle değerli kılınıyor. Hem doğanın uyanışı hem bol bereketli günlerin kutlandığı bu anlam dolu gün nesilden nesile aktarılıyor. Türk dünyasındaki mevsimlik bayramlarımızdan biri olan bugünde Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılıyor. Peki , neden kutlanır? nedir?

Giriş Tarihi: 5.5.2020 11:19 ABONE OL
Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Hıdırellez anlam ve önemi nedir?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bahar bayramı olarak nitelendirilen nedir, neden kutlanır? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ateş yakılarak ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek kutlanılan bu tarihte birçok farklı inanışa sahne olsa da ortak amacı baharın gelişini kutlamak oluyor. Her yıl farklı şekillerde kutlanan bu özel gün bu sene corona virüsü tedbirleri kapsamında evlerden yapılacak. Müslümanlar tarafından Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen , neden kutlanır? Bahar mevsiminin geldiğinin göstergesi olarak tanımlanan nedir?

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Baharın gelişiyle anlam kazanan ve çeşitli yöresel etkinliklerle kutlanan Hıdırellez nedir, neden kutlanır sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, Hıdırellez nedir, anlam ve önemi nedir gibi soruların yanıtlarına ulaşabilir bugünün tarihçesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Hıdırellez anlam ve önemi nedir?
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