İki günlük bebeği boş arsaya attılar

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, 22 Nisan gecesi, Halkalı Caddesi'nde boş arsada yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis ekipleri, bebeği hastaneye götürürken çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, 2 şüphelinin bebeği arsaya bıraktıktan sonra kaçtığı tespit edildi. Bölgedeki hastaneleri araştıran polis, Cansel K. (22) adlı bir kadının yeni doğum yaptığı ve bebeği kaydettirmediği bilgisine ulaştı. Cansel K. ifadesinde bebeğin babasının Cüneyt A. olduğunu itiraf etti. Cüneyt A. (25) ile bebeği arsaya atarken yardım eden Yusuf K. (22) gözaltına alındı.