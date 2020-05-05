Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulundu

'de kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulundu

Son dakika gelen bilgilere göre 'in Konak ilçesinde denizden ceset çıkartıldı. Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan şahsa ait olduğu tespit edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:00 Son Güncelleme: 5.5.2020 10:00 ABONE OL
İzmir'de kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulundu
Edinilen bilgiye göre olay sabah 05.00 sıralarında Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş denizde bir ceset olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, sudaki cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinde çıkan kimlikte şahsın adının Sedat Özcan(48) olduğu tespit edildi. Özcan'ın bir süredir kayıp olduğu ve yakınlarının durumu emniyete bildirdiği öğrenildi.

SAVCI İNCELEDİ

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtilen Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de kayıp olarak aranıyordu! Denizde cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA