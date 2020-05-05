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'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti

'da sokakta hareketsiz yatan Lokman Of isimli yaşlı adamı gören vatandaşlar, polise ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları polise Lokman Of'un 4. kattaki dairesinden atlayarak intihar ettiğini söyledi. Of'un evine çilingirle giren ekipler, yaşlı adamın eşinin cesediyle karşılaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:52 ABONE OL
Kartal'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti

Olay saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Leman Sokakta meydana geldi. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lokman Of (75)'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Görgü tanıklarının yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar ettiği söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istedi. Kapının kilitli olması üzerine çilingir yardımıyla dairenin kapısı açıldı. Ekipler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'un da evde cesedini buldu.


Lokman Of

Bir komşusu, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kartal'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti
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