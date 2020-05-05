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2020 takvimi: ne zaman, hangi gün başlıyor? başlangıç tarihi...

İslam dünyasının ikinci bayramı olan ‘’ ne zaman başlıyor?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Mübarek Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz süre zarfında bayram tatilleri büyük önem taşıyor. Her sene yurt içi ve yurt dışı seyahat planları yapanlar bayram coşkusu için tatil günlerini merak ediyor. Bu senede bol bol dualar edilecek, eller semaya yükselecek ve ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapılacak. Bayram gününde müminler bir araya gelir ve yardımlaşmanın önemi artar. Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunulur. Uzun süredir bayram tatili yapmayan vatandaşlar 2020 dini günler takvimine bakmaya başladı. Buna göre; , hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:54 Son Güncelleme: 5.5.2020 09:11 ABONE OL
Diyanet 2020 takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2020 Kurban Bayramı başlangıç tarihi...

İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre tarihi belli oldu. Bu sene ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapmak isteyenler yılın ikinci bayramı için tüm hazırlıklar başladı. Öte yandan bayramda tatil planı yapan vatandaşlar , hangi gün başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ardından bizi karşılayacak olan Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimine göre

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet dini günler takviminde tarihleri belli oldu. Haberimizde, sorusunun yanıtına ve 2020 Diyanet dini günler takvimin ulaşabilirsiniz.

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Diyanet 2020 takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2020 Kurban Bayramı başlangıç tarihi...
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