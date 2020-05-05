Diyanet 2020 takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2020 Kurban Bayramı başlangıç tarihi...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bu sene ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapmak isteyenler yılın ikinci bayramı için tüm hazırlıklar başladı. Öte yandan bayramda tatil planı yapan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ardından bizi karşılayacak olan Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı başlangıç tarihi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet dini günler takviminde 2020 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Haberimizde, Kurban Bayramı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtına ve 2020 Diyanet dini günler takvimin ulaşabilirsiniz.