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Mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Adliyeler ne zaman açılacak, duruşmalar hangi tarihe ertelendi?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından yapılan açıklama ile beraber "Adliyeler ne zaman açılacak? İcra, mahkeme ve davalar ne zaman başlıyor? konusu birçok vatandaşın gündem maddelerinden biri haline geldi. İlk yapılan açıklamada 30 Nisan tarihine ertelendiği duyurulan duruşma tarihlerinin daha ileri bir tarihte başlanmasına karar verildiği bildirilirken adliyede belirli işlemleri olan vatandaşlar bu gelişmesinin ardından Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorularını internet aracılığı ile sorgulatmaya başladı. Haberimizde gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm detayları derledik. Peki; Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Adliyeler ne zaman açılıyor? İşte yaşanan son gelişmeye dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:48 ABONE OL
Mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Adliyeler ne zaman açılacak, duruşmalar hangi tarihe ertelendi?

Corona virüs salgını ile mücadele sürecinde birçok organizasyon, etkinlik, sınav vb. durumlar askıya alınarak ertelenmeye gidilirken görülecek davaların da daha ileri bir tarihe ertelendiği biliniyordu. Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Adliyeler ne zaman açılıyor? Soruları internet aracılığı ile yanıt arayan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile 30 Nisan'a kadar ertelenen duruşmaların tarihinde yeni bir erteleme gündeme gelmiş ve karar olarak duyurulmuştu. Buna göre; Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? Davalar ve mahkemeler ne zamana ertelendi, hangi tarihte başlayacak? Şeklindeki tüm soruların yanıtını ve yapılan son dakika açıklamasını haberimizde derledik. İşte konuya dair tüm detaylar…

DAVALAR VE MAHKEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? DURUŞMALAR HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlardan bir tanesi de adliyelerin kapatılarak bazı önemli davalar dışındakilerin ileri tarihlere ertelenmesine karar verildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında ise binlerce kişi Adliyeler ne zaman açılacak, davalar ve mahkemeler ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!

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Mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Adliyeler ne zaman açılacak, duruşmalar hangi tarihe ertelendi?
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