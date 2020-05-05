Maske satışı nerelerde yapılacak? Maske satışı için üst limit fiyatı belli oldu mu? Maske satışı serbest mi?

ePttAVM ücretsiz maske dağıtımı sonrası flaş bir karar verildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan kabine toplantısında alınan karara göre, maske satış işlemi yapılabilecek. Kendisi parayla maske almak isteyenler, SMS kodu beklemeyecek ve eczanelerden maske satın alabilecek. Böylece, hem ücretsiz, hem ücretli olarak eczanelerde maske satışı ya da dağıtımı başlamış olacak. Peki, maske satışı nerelerde yapılacak ve fiyatı ne kadar olacak? Maske satışı ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

MASKE SATIŞI FİYATI BELLİ Mİ? MASKE NERELERDE SATILACAK?

Dün alınan kararlar sonrası vatandaşlar maske satışı üst limit fiyatı ve maskelerin nerelerde satılacağını araştırıyor. Haberimizde, kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar detayları ile birlikte yer almaktadır.