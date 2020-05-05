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Maske satışı nerelerde yapılacak? Maske satışı için üst limit fiyatı belli oldu mu? Maske satışı serbest mi?

Maske satışı ile ilgili son dakika haberi geldi ve ücretsiz maske uygulamasının yanı sıra normal satışın da gerçekleştirilebileceği duyuruldu. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası maske satışının yeniden başlayacağı duyuruldu. Peki, maske nerede satılıyor? Eczanelerde, marketlerde maske satışı var mı? Haberimizde, maske satışı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte, maske satışı üst limit fiyatı belli oldu mu sorusunun yanıtı ile birlikte, maske satışı yapılacak yerler…

Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:58 ABONE OL
Maske satışı nerelerde yapılacak? Maske satışı için üst limit fiyatı belli oldu mu? Maske satışı serbest mi?

ePttAVM ücretsiz maske dağıtımı sonrası flaş bir karar verildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan kabine toplantısında alınan karara göre, işlemi yapılabilecek. Kendisi parayla maske almak isteyenler, SMS kodu beklemeyecek ve eczanelerden maske satın alabilecek. Böylece, hem ücretsiz, hem ücretli olarak eczanelerde maske satışı ya da dağıtımı başlamış olacak. Peki, maske satışı nerelerde yapılacak ve fiyatı ne kadar olacak? Maske satışı ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

MASKE SATIŞI FİYATI BELLİ Mİ? MASKE NERELERDE SATILACAK?

Dün alınan kararlar sonrası vatandaşlar maske satışı üst limit fiyatı ve maskelerin nerelerde satılacağını araştırıyor. Haberimizde, kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar detayları ile birlikte yer almaktadır.

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Maske satışı nerelerde yapılacak? Maske satışı için üst limit fiyatı belli oldu mu? Maske satışı serbest mi?
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