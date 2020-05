Mert Öcal kimdir? 2020 Survivor Mert Öcal kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler... |2 sarı kartla oyundan atıldı…

Türk televizyon tarihinin en uzun süre yayınlanan yarışma programlarından olan survivor 2020 ünlüler gönüllülerde bu gece eleme heyecanı yaşanıyor. Öte yandan 67. Bölümde iletişim ödülü için oynanan oyunda çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun atılan Mert Öcal'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda tv izleyicileri arama motorlarında Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularının yanıtlarını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. İşte tüm detaylar…

MERT ÖCAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu. Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

