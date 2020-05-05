Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA 1 Haziran açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Sınıfta kalma olmayacak...

Hatırlanacağı gibi ülkemizde 11 Mart tarihinde ilk corona virüs vakası tespit edilmiş kısa süre sonra da okullar kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının atılmasından sonra milyonlarca öğrenci ve velileri de 'Okullar ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtını için araştırmalarını sürdürüyor. Sürecin oldukça dinamik bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okullar şu tarihte açılacak demek için Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını planların ise 1 Haziran'da eğitime başlamak olduğunu vurguladı. Aynı zamanda son dakika iddiaları arasında 1 Haziran ile 30 Haziran'da okullarda eğitimin verileceği, ilkokulların bu planın dışında kalacağı da var.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Öğrenciler pandemi sürecinden önce eğer devamsızlık ve disiplin suçları nedeniyle sınıfta kalmadıysa üst sınıfa geçecek. Ders notlarından hareketle bu sene sınıfta kalma söz konusu olmayacak.

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde okulların ne zaman başlayacağı hakkındaki tüm planları ve organizasyon şemasını inceleyebilirsiniz...