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Milli Eğitim Bakanı 'tan 1 Haziran açıklaması! ? Sınıfta kalma olmayacak...

Kritik Bakanlar Kurulu sonrasında canlı yayında açıklamalarında bulunan Milli Eğitim Bakanı ; '?' sorusu hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Corona virüs vaka sayısındaki azalma sağlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarını açıkladı. Eğitimle ilgili yaşanan son dakika gelişmelerine göre Liselere Giriş Sınavı 20 Haziran'da YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak. Okullar 1 Haziran'da mı açılacak? Dün akşam NTV'nin canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk; okulların 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını planladıklarını ifade ederken birden fazla planları olduğunu da belirtti. İşte okulların ne zaman açılacağı hakkındaki son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 5.5.2020 09:51 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA 1 Haziran açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Sınıfta kalma olmayacak...

Hatırlanacağı gibi ülkemizde 11 Mart tarihinde ilk corona virüs vakası tespit edilmiş kısa süre sonra da okullar kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının atılmasından sonra milyonlarca öğrenci ve velileri de '?' sorusunun yanıtını için araştırmalarını sürdürüyor. Sürecin oldukça dinamik bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı ; okullar şu tarihte açılacak demek için Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını planların ise 1 Haziran'da eğitime başlamak olduğunu vurguladı. Aynı zamanda iddiaları arasında 1 Haziran ile 30 Haziran'da okullarda eğitimin verileceği, ilkokulların bu planın dışında kalacağı da var.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Öğrenciler pandemi sürecinden önce eğer devamsızlık ve disiplin suçları nedeniyle sınıfta kalmadıysa üst sınıfa geçecek. Ders notlarından hareketle bu sene sınıfta kalma söz konusu olmayacak.

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde okulların ne zaman başlayacağı hakkındaki tüm planları ve organizasyon şemasını inceleyebilirsiniz...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA 1 Haziran açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Sınıfta kalma olmayacak...
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