Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? 2020 Ramazan Bayram tarihi ne zaman? Diyanet İşleri dini günler takvimi

Milyonlarca kişi on bir ayın sultanına veda etmenin hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramı'nın gelişinin neşesini yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2020 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Bu tarihler aralığında sokağa çıkma yasağının da gündemde olması nedeniyle Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da merak konusu. Diyanet takvimi ile 2020 Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna buradan yanıt bulabilirsiniz.

2020 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanının geride kalması ile birlikte Ramazan Bayramı'nın heyecanı yaşanacak. Birçok kişinin merakla beklediği bu önemli gün için geri sayım başladı.

İşte Ramazan Bayramı tarihi;