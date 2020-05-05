Devlet büyüklerinin isimlerini kullanıp dolandırdılar!

İstanbul Valiliği'ne geçtiğimiz günlerde birden fazla ihbar yapıldı. Yapılan ihbarlarda iddiaya göre telefonla arayan şahısların kendilerini bir İstanbul Vali yardımcısının bilgisi dâhilinde aradığını söyleyerek maddi yardım talebinde bulunup vatandaşları suiistimal ettiği ileri sürüldü.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İhbar sonrası hareket geçen savcılık, telefon yoluyla 'Vali', 'Kaymakam' ve 'Belediye Başkanı' adıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 19 şüpheli yakalandı.

KART SAHİPLERİNE KOMİSYON DAĞITMIŞLAR

Savcılık dolandırıcılara para kaptıran ve iyi niyetlerini suiistimal eden çete lideri E.G. isimli şahıs alınan ifadesinde başka şahıslardan temin ettiği İBAN numarasını ve banka kartını kullandığı süre içerisinde hesaba yatan para karşılığında kart sahiplerine paranın %10'unu verdiğini iddia etti. Savcılık, aramada çok sayıda banka dekontları ile banka kartı ele geçirildi.

AĞIR CEZALIK OLDULAR

Yürütülen soruşturma sonunda çete üyeleri hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bu suretle dolandırıcılık' gibi suçlardan dava açtı. 18 şüphelinin tutuklu yargılandığı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.