Sanal tombala evinde suçüstü yakalandılar

İstanbul Sancaktepe'de internet üzerinden sanal tombala oynatılan ruhsatsız bir iş yerine baskın yapıldı. Meclis Mahallesi'ndeki adrese önceki gün akşam 19.00 sıralarında yapılan baskında söz konusu adresin daha önceden de aynı gerekçeyle mühürlendiği ve mührün bozulduğu belirlendi.

Sanal tombala evinde suçüstü | Video

25 BİN 205 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Sanal tombala oynatırken suçüstü yakalanan ve toplamda 10 suç kayıtları bulunan iş yeri sahipleri Muzaffer A. ve Hasan S.'ye "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak ve Mühür Fekki" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. İş yeri sahiplerine ve adreste sanal tombala ile bahis oynayan ve toplamda altı suç kayıtları bulunan Rıfat Ç., Ramazan S., İlyas T. ve Ahmet A.'ya da Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle ve "Kumar Oynamak" suçundan ötürü toplamda 25 bin 205 lira idari para cezası kesildi. Adres Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. Baskın anı ve bahis sitelerinin açık olduğu bilgisayarlar polis kamerasına böyle yansıdı.