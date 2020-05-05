Şanlıurfa’da veteriner hekim saldırıya uğradı, hukuki süreç başlatıldı

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim İsa Sayım, görevi başında saldırıya uğradı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan veteriner hekim İsa Sayım hakkında Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası bir açıklama yayınladı.

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası yaptığı açıklamada, veteriner hekimlere, yardımcı sağlık personeline karşı yapılan bu ve benzeri saldırıların gerekli yasal düzenlemeler ve tedbirler alınmadığı müddetçe devam edeceği ifade edildi.

ŞÜPHELİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kamu hizmeti yürüten kar-kış yağmur-çamur demeden bütün olumsuz şartlara rağmen görevini yerine getirmeye çalışan hayvan sağlığı çalışanlarının her tür bulaşıcı hastalıkla iç içe görev yapma gayretinde olduğunu ama bu tür ahlaksız saldırılara ve hakaretlere maruz kalındığını vurgulandı.

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, saldırıyı düzenleyen şüpheliye karşı hukuki surecin başlatıldığı duyurduktan sonra sürecin takipçisi olacaklarını da belirtti.

VETERİNER HEKİMLER, SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINDA YER ALMAK İSTEDİ

Korona salgını süresince bile halk sağlığı ve hayvan sağlığı için yoğun çaba sarf eden veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olduğu halde sağlıkta şiddet yasasında kapsam dışı bırakıldığı ve veteriner hekimlerin bu durumdan üzüntü duyduğu ifade edildi.

Ayrıca Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi sosyal medya hesabından, "Şanlıurfa Viranşehir İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İsa Sayım, sahada görevini ifa ederken saldırıya uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor ve yasal önlem alınması çağrımızı yineliyoruz" dedi.