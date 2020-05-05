Şehirler arası yasak hangi illerde kalktı? Seyahat yasağı hangi illeri kapsıyor?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek, kaldırıldı mı ve yollar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlaması kararı ile ilgili geçtiğimiz günlerde oldukça önemli karar almış ve süreci 15 gün daha uzatmıştı. Bu uzatma tarihi geçtiğimiz gün sona ererken, Başkan Erdoğan konuyla ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Erdoğan, 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını duyurdu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri!