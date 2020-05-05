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Sigara kaçakçılarına “Tek Dal” baskını

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 5.5.2020 ABONE OL
Sigara kaçakçılarına “Tek Dal” baskını
KAĞITHANE İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi'nde kaçak sigara ve kaçak tütün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, 15 kilo 700 gram satışa hazır halde açık kaçak tütün, 14 bin 700 adet satışa hazır tek dal sigara, kaçak tütün satışında kullanıldığı değerlendirilen elektronik tartı ve yine kaçak tütün satışından elde edildiği nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Mithat A.'ya '5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri ise mühürlendi.
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Sigara kaçakçılarına “Tek Dal” baskını
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