Sivas'ta kolonya içen adam hayatını kaybetti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Adnan Kılıç'ın rahatsızlandığını gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kolonya içtiği belirlenen Kılıç, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Komaya giren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Adnan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.