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'ta kolonya içen adam hayatını kaybetti

'ta, kaldığı pansiyonda kolonya içerek  komaya giren Adnan Kılıç (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.5.2020 14:23 Son Güncelleme: 5.5.2020 14:24 ABONE OL
Sivas'ta kolonya içen adam hayatını kaybetti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Adnan Kılıç'ın rahatsızlandığını gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kolonya içtiği belirlenen Kılıç, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Komaya giren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Adnan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Sivas'ta kolonya içen adam hayatını kaybetti
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