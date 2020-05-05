Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü'ne özel fırsatlarla geliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü'ne özel fırsatlarla geliyor! ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünler Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Anneler Günü için özel fırsatlarla gelen marketler zinciri vatandaşlara hem cazip indirim fırsatları sunacak hem de alternatif pek çok ürünle birlikte raflarda yerini alacak. Elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede çok çeşitli ürünler yerini alıyor. Buna göre; bu hafta kataloğunda neler var? İşte kataloğu tam liste!

Giriş Tarihi: 6.5.2020 02:04 Son Güncelleme: 6.5.2020 02:04 ABONE OL
ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü'ne özel fırsatlarla geliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalogda kampanyalı ürünler dikkatleri çekerken kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar pek çok alanda pek çok yeni ürün raflarda yerini aldı. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği marketler zinciri vatandaşlara hem indirimli hem de çeşitli ürünler sunuyor. Anneler Günü'ne özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 MAYIS

Anneler Günü'ne özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Haberimizin içerisinden 6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu Anneler Günü'ne özel fırsatlarla geliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA