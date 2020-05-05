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Haberi | Çinli uzmanlardan ilginç corona virüsü açıklaması: 'da neden daha fazla insan ölüyor?

Corona virüsü ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. 'in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı saran Koronavirüsün (Covid-19) salgınına ilişkin Çinli uzmanlardan kritik açıklama geldi.Çinli uzmanlar koronavirüsün 'da en çok can almasının sebebinin mutasyona uğraması geldiğinde mutasyona uğrayarak ölümleri arttırdığı belirtti. Öte yandan uzmanlar, koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiğini duyurdu. İşte, gelen son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 5.5.2020 16:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Çinli uzmanlardan ilginç corona virüsü açıklaması: Avrupa'da neden daha fazla insan ölüyor?

Çin'de ortaya çıkan ve Çin hükümetinin önlemsizliği ve virüsü gizlemeye çalışması nedeniyle tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Koronavirüs salgının başladığı Çin'de yapılan bilimsel çalışmaların sonucuna göre virüse bağlı ve ABD'deki ölümlerin nedenleri araştırıldı. Çin'de bulunan Zhejiang Üniversitesi, SARS-COV-2 olarak bilinen koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiğini duyurdu. Koronavirüsün mutasyon geçirerek çoğalan bu yeni 30 tür virüs arasında bazı türlerin son derece tehlikeli olduğu ve hızlı ölümlere yol açtığı ifade edildi.

İşte, Çinli uzmanlar tarafından yapılan ve dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar...

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Son Dakika Haberi | Çinli uzmanlardan ilginç corona virüsü açıklaması: Avrupa'da neden daha fazla insan ölüyor?
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