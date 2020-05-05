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HABER: , ulaşım ne zaman açılacak? Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? İşte seyahat yasağı kalkan iller!

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından, , hangi şehirlerde uzatıldı ve ne zaman bitecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatırlanacağı üzere ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, bu iller için şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması getirildiği ifade edilmişti. Bakanlığın verdiği tarihin dün itibariyle sona ermesi, gözleri Kabine Toplantısı’na çevirmişti. Pek çok vatandaş, 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar ne zaman açılacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırırken, Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından seyahat kısıtlaması ile ilgili açıklamalarında bulundu. Peki, seyahat yasağı hangi illerde kaldırıldı, ne zaman bitecek ve yollar açılacak mı?

Giriş Tarihi: 5.5.2020 16:18 Son Güncelleme: 5.5.2020 16:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ulaşım ne zaman açılacak? Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? İşte seyahat yasağı kalkan iller!

Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış yasağı getirilmişti. Bakanlığın verdiği tarihin dün itibariyle sona ermesi sonucunda, gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan karara çevrilmişti. Dün akşam Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan oldukça önemli açıklamalarında bulundu. Erdoğan, 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını duyurdu. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumundaydı.

ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri!

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SON DAKİKA HABER: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ulaşım ne zaman açılacak? Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? İşte seyahat yasağı kalkan iller!
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