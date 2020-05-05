Son dakika haberleri: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı ve hangi illerde uzatıldı? Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? Erdoğan duyurdu!

Son dakika haberleri... Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, kaldırıldı mı ve yollar ne zaman açılacak sorularının yanıtı, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iller arası seyahat kısıtlaması kararı, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin dün gece itibarı ile sona ererken öncesinde Başkan Erdoğan tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Erdoğan, 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını duyurdu. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumundaydı.

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ŞEHİRLER ARASI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Başkan Erdoğan, normalleşme planının ilk etabını açıklarken şehirler arası seyahat yasağının da belirli illerde kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da seyahat kısıtlaması uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı'ndan iller arası seyahat yasağı kısıtlaması genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, hangi şehirlerde kalktı ve yollar ne zaman açılacak? İşte, tüm bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri!