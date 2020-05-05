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Son dakika haberi: Kuaförler ve ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu; İşte ve berberlerin açılacağı tarih!

Son dakika haberleri... Koronavirüsü ile yürütülen mücadele kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve gibi çeşitli iş yerlerinin faaliyetleri bir ay önce geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için , güzellik salonu ve berberlerin ikinci bir tarihe kadar kapatıldığını resmen duyurulmuştu. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala da 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?' sorularının yanıtı merak konusu olmuştu. Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme planı açıklanırken güzellik salonları, kuaför ve berberlerin açılış tarihi de Başkan Erdoğan tarafından bizzat kamuoyuna duyuruldu. Peki, kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman, ayın kaçında açılacak? İşte, açılacağı tarih ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 5.5.2020 07:18 Son Güncelleme: 5.5.2020 08:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu; İşte kuaför ve berberlerin açılacağı tarih!

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal hayatta normalleşme açıklamalarının ardından kuaförler ve ne zaman açılacak sorusunun cevabı son günlerin çok araştırılan konuları arasında bulunuyordu. Bilindiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ikinci bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak ediliyordu.

KUAFÖR VE BERBERLERİN AÇILMA TARİHİ BELLİ OLDU

Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında sosyal hayatta normalleşmeye yönelik atılacak adımlar ele alındı. Bunlardan birisi de, güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin açılması olarak öne çıktı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, güzellik salonları, ve berberlerin sosyal mesafeye ve belirli kurallara dikkat ederek yeniden açılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, tarih de verdi.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Haberimizin detaylarından Başkan Erdoğan'ın açıklamasını okuyabilir, 'Kuaförler ve berberler ne zaman, ayın kaçında açılacak?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

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Son dakika haberi: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu; İşte kuaför ve berberlerin açılacağı tarih!
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