Şehirler arası (giriş çıkış) seyahat yasağı hangi illerde kalktı? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

Uzun süredir araştırılan konular arasında "Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı oluyor. 31 ile giriş çıkış yasağı getirilmesinin ardından 19 Nisan tarihinden itibaren 15 gün süreyle uzatılan seyahat yasağı kısıtlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; internet üzerine "Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 7 ilde seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırılmasının ardından; seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kalktı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında 31 ilde uygulanan seyahat yasağı kısıtlamasının ardından 7 ilde seyahat yasağının kaldırıldığı açıklandı. Buna göre; seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kalktı?

İşte yanıtı!