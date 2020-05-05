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Son dakika: Şişli'de silahlı saldırı! Şişli'de korku dolu anlar! Son dakika haberine göre; bir kişiye otomobilinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.