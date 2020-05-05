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Son dakika: Şişli'de silahlı saldırı!

Şişli'de korku dolu anlar! Son dakika haberine göre; bir kişiye otomobilinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:58 Son Güncelleme: 5.5.2020 16:08 ABONE OL
Son dakika: Şişli'de silahlı saldırı!

Şişli'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Son dakika: Şişli'de silahlı saldırı!
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