Son dakika: Şişli'de silahlı saldırı!

Şişli'de korku dolu anlar! Son dakika haberine göre; bir kişiye otomobilinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:58Son Güncelleme: 5.5.2020 16:08ABONE OL
Şişli'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.