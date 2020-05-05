2020 TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyası nedir, başvuru şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası nedir, şartlar nelerdir? Ülkemizde binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'den borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine müjdeli haber geldi. Her yıl yapılan indirim kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru başlangıç tarihlerini araştırmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erkenden kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlaması gerektiği duyuruldu. Peki TOKİ indirim kampanyası nedir? Başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir? 2020 TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlıyor?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye'de binlerce vatandaş her sene yapılan TOKİ indirim kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Bu seneki avantajlı indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)2020 başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre, TOKİ indirim kampanyası nedir, şartları nelerdir, sorusunun yanıtı belli oldu.