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2020 indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? nedir, başvuru şartları nelerdir?

Çevre ve Başkanlığı tarafından başlatılan, indirim kampanyası yoğun ilgi görüyor. Her yıl düzenlenen avantajlı kampanya fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ nedir, başvuru şartları nelerdir?’’ gibi sorulara yanıt aramaya başladı. TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasıyla birlikte ev sahiplerine kolaylık sağlanıyor. Hem iş yeri hem konut sahibi olan vatandaşlar yüzde 20’lik indirim avantajlarından yararlanmak istiyor. Henüz başvuruda bulunmamış olanlar için konuyla alakalı detayları haberimizde derledik. Peki , şartlar nelerdir? 2020 başlıyor?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:18 Son Güncelleme: 5.5.2020 09:12 ABONE OL
2020 TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyası nedir, başvuru şartları nelerdir?

indirim kampanyası nedir, şartlar nelerdir? Ülkemizde binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'den borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine müjdeli haber geldi. Her yıl yapılan indirim kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru başlangıç tarihlerini araştırmaya başladı. Çevre ve (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erkenden kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlaması gerektiği duyuruldu. Peki nedir? Başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir? 2020 başlıyor?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye'de binlerce vatandaş her sene yapılan TOKİ indirim kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Bu seneki avantajlı indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ)2020 başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre, , şartları nelerdir, sorusunun yanıtı belli oldu.

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2020 TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ indirim kampanyası nedir, başvuru şartları nelerdir?
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