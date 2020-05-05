Yönetmen Özer Kızıltan hayatını kaybetti! Özer Kızıltan kimdir?

Türk sinemasının son dönemdeki en önemli yönetmenlerinden olan Özer Kızıltan hayatını kaybetti. Uzun bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Özer Kızıltan Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek gibi önemli dizilerin yönetmenliğini yapmış ve pek çok film yönetmişti. Peki, Özer Kızıltan kimdir? İşte detaylar…

ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kızıltan, Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza attı, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek, Hayat Yokuşu gibi dizilerde de yönetmenlik yaptı.